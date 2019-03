Gerakan OK Oce Segera Hadir Di Gowa, Bakal Rekrut 100 UMKM, Tertarik? Hubungi Disini

TRIBUN-TIMUR.COM - Gerakan Ekonomi Kerakyatan yang diprakarsai Sandiaga Salahuddin Uno memperlebar sayap hingga kedaerah-daerah.

Rakernas Gerak Ok Oce yang dilaksanakan di Denpasar Hotel Rabu - Kamis 13 - 14 Maret 2019 dihadiri beberapa Korda dari berbagai kabupaten/Kota se Sulawesi.

Dalam Rakernas Tersebut seluruh korda diminta untuk melakukan kegiatan traning of trainer (TOT) diwilayah masing-masing.

Dari 25 Orang Korda Yang ikut Rakernas Kabupaten Gowa sendiri dihadiri empat orang perwakilan diantaranya Muh. Idris Rate, Ustadz Farid Ma'ruf , Wahyu Yuni dan Hariansyah.

Dihadapan Ketua Ok Oce Indonesia yang juga sebagai Fasilitator Faransyah Agung Jaya, Korda Gowa Idris Rate menyampaikan akan segera melakukan rekrutmen 100 orang anggota OK Oce Lingkup Gowa.

Untuk menjadi mentor dan anggota binaan wirausaha ekonomi kerakyatan yang akan dibina langsung H. Sandiaga Salahuddin Uno.

Dari rilis yang diterima Tribun Timur, Senin (18/3/2019), Idris menambahkan langkah awal adalah rekrutmen 100 orang pelaku usaha menengah kecil menengah (UMKM) dan atau yang ingin menjadi wirausaha dan bagi yang berkenaan bisa hubungi kami lewat WhatsApp di 081242181019.

Ketua Ok Oce Faransyah Agung Jaya menyampaikan bahwa Gerakan Ekonomi Kerakyatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada UMKM.

Agar terus punya daya saing dalam dunia usaha.

"seluruh anggota akan ditampung dalam satu wadah atau incubator yang bernama WiraNesia yang mana dalam incubator ini akan menghubungkan seluruh anggota keseluruh Indonesia sehingga diantara anggota akan bisa menjadi pangsa pasar masing-masing anggota apalagi didalam wadah tersebut para anggota bisa melakukan promosi produk masing-masing," katanya.

Korda Lainnya Wahyu Yuni Menyampaikan Optimis Gerakan Ok Oce bisa berkembang khususnya di Gowa apalagi Seluruh Anggota Ok Oce akan disatukan dalam WiraNesia Incubator dimana dalam aplikasi itu seluruh anggota akan terkoneksi dan bisa menampilkan produk di Aplikasi yang bisa di lihat dan diakses semua anggota

Apa Itu OK OCE?

Debat ketiga Pemilihan Presiden 2019 telah berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam.Dua calon wakil presiden (Cawapres), Ma'ruf Amin dan Sandiaga Uno saling adu gagasan dalam debat yang berlangsung lebih kurang 2 jam itu.Beberapa janji juga dilontarkan keduanya menambah daya tarik debat semalam.Seperti Sandiaga Uno Cawapres no urut dua yang membahas tentang OK OCE.Dilansir dari Kompas.com Sandiaga Uno akan membawa program One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE) yang pernah digagasnya saat menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta ke level nasional bila terpilih nanti.Hal tersebut disampaikan Sandiaga saat membacakan visi misi di debat ketiga Pilpres 2019 yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019)."Di bidang ketenagakerjaan, saya ini pengangguran dulu. Saya yakin bahwa masa depan anak muda kita bisa kita berikan lapangan kerja kalau kita fokus pada dua program utama kita yaitu OK OCE yang akan kami angkat ke level nasional," kata Sandiaga.Ia meyakini program OK OCE yang pernah digagasnya dulu akan menghasilkan para pengusaha baru yang akan menopang perekonomian Indonesia."Kami akan berikan peluang membuka 2 juta wirausaha baru," lanjut Sandiaga.Berdasarkan terbitan kompas (6/3/2019) lalu saat Sandiaga Uno masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kembali menjelaskan mengenai kegiatan sosialisasi OK OCE kepada Dewan Kota dan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK).Sandiaga menjelaskan bahwa OK OCE adalah program penting untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Jakarta."Pertama, mengapa OK OCE? Jadi banyak yang bertanya. Apa sih itu OK OCE? Apakah itu hanya gimmick? Apakah itu hanya sebuah idiom yang dipakai?""Nah saya ingin menjelaskan bahwa OK OCE ini sekarang menjelma menjadi sebuah gerakan. Menjadi sebuah gelombang. One Kecamatan One Center for Entrepreneurship. Satu Kecamatan satu pusat kewirausahaan ini sekarang menjadi ujung tombak penciptaan lapangan kerja," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/3/2018).Kepada para anggota Dewan Kota dan LMK, Sandiaga mengatakan, tingginya pertumbuhan ekonomi tak berarti jika masih banyak pengangguran."OK OCE bisa diminta LMK dan dewan kota/kabupaten harus menjadi lokomotif untuk menciptakan 200.000 lapangan kerja baru di Jakarta lima tahun.""Kata kuncinya adalah lapangan kerja baru dan berkualitas. Bukan asal kerja tapi pekerjaan yang mampu untuk mengangkat harkat dan kesejahteraan warga Jakarta khususnya yang menengah ke bawah," ujar Sandiaga.Sandiaga menjelaskan bahwa OK OCE tak hanya sekedar cuap-cuap. Ada tujuh tahapan yang dikenal dengan 7PAS yang harus diikuti anggotanya.Ketujuh langkah tersebut yakni pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, hingga permodalan."Kita memfasilitasi untuk mencarikan permodalan karena sekarang mencari pinjaman itu susah juga. Nah, OK OCE memberikan bantuan fasilitasi untuk diberikan permodalan," ujar dia.Sandiaga berharap anggota Dewan Kota dan LMK mampu menjadi penggerak OK OCE yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan warga soal OK OCE. Sebab menurutnya, OK OCE ini merupakan solusi dari berbagai masalah."Ada yang punya utang di sini? Insya Allah dengan program OK OCE, kesejahteraan meningkat sehingga semua mampu membayar utangnya lunas. Habis itu utang lagi," kata Sandiaga.Berdasarkan website resmi okoce.me Gerak OK OCE Indonesia adalah sebuah Gerakan Ekonomi Kerakyatan yang mengadopsi Quadruple Helix Model untuk menciptakan lapangan kerja berbasis kewirausahaan di Indonesia.Melalui One Kabupaten/ Kota, One Center For Entrepreneurship atau di singkat menjadi OK OCE.Quadruple Helix Model adalah bentuk ideal sinergitas antara Pemerintah, Institusi Pendidikan, Korporasi, dan Masyarakat untuk membangunan sosial ekonomi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.Founder Gerak OK OCE Indonesia adalah Sandiaga Salahuddin Uno dan Faransyah Agung Jaya atau akrab dipanggil Coach Faran selaku Co-Founder sekaligus Ketua Umum.Gerak OK OCE Indonesia akan membuka jaringan wirausaha sosial di 514 Kabupaten dan Kota di Indonesia bekerjsama dengan Koordinator Daerah menargetkan 10,000 anggota baru di setiap Kabupaten dan Kota tersebut selama lima tahun kedepan.Anggota Gerak Ok Oce Indonesia cukup melakukan dua tahapan mudah untuk menjadi seorang pewirausaha sosial yaitu membuat akun di https://okoce.me dan mengikuti program Inkubasi Kewirausahaan yang bernama WIRANESIA Inkubator bekerjasama dengan ARMOR Indonesia.

