TRIBUNWIKI: Sejarah Terbentuknya Komunitas Stand Up Comedy Indonesia, Mulai 2011

Komunitas Stand Up Indo



TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komunitas merupakan sebuah wadah atau ajang kumpul bagi sekelompok orang untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang tertentu.

Komunitas yang saat ini sedang melejit yaitu, Stand Up Comedy Indonesia.

Komunitas yang dibentuk untuk mengumpulkan orang-orang yang tertarik dan sama-sama ingin belajar tentang stand up comedy, yang pada dasarnya mengumpulkan bakat-bakat para pelawak tunggal atau komika di seluruh Indonesia.

Komunitas ini didirikan mengingat sedang berkembangnya komedi tunggal atau stand up comedy di Indonesia.

Komunitas ini bertujuan untuk menjadikan anggotanya menjadi seorang stand up comedian atau komika yang matang dan siap tampil di berbagai acara baik formal maupun non-formal, hingga acara hiburan maupun kompetisi baik on air (tayang di televisi) maupun off air seiring juga mengembangkan karier komika yang bersangkutan.

Komunitas ini didirikan oleh lima tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan stand up comedy di Indonesia, yaitu Ernest Prakasa, Ryan Adriandhy, Raditya Dika, Pandji Pragiwaksono, dan Isman H. Suryaman.

Sejarah

Dilansir dari wikipedia, Ernest Prakasa dan Ryan Adriandhy merupakan dua orang yang dipertemukan dalam audisi Stand Up Comedy Indonesia yang diselenggarakan oleh Kompas TV.

Mereka yang kemudian menjadi finalis acara ini berpikir bahwa mereka membutuhkan wadah untuk berlatih mempersiapkan diri untuk menghadapi ajang ini.

Berawal dari pertemanan di jejaring sosial akhirnya mereka melibatkan Pandji Pragiwaksono dan Raditya Dika serta seorang penulis bergenre humor yaitu Isman H. Suryaman untuk mendirikan komunitas ini.