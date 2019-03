Zurich Indonesia Hadirkan Kampung Bersahaja, Bersih Sehat dan Sejahtera

Marcom Zurich

(kiri-kanan) Susanto, National Director of Habitat for Humanity Indonesia, Wirahadi Suryana, Director of Zurich Insurance Indonesia, dan Parudji Mubarak, Kepala Desa Gunung Sari, dalam peresmian Program Kampung Zurich Bershaja di desa Mauk, Tangerang Banten. Program pemberdayaan komunitas ini bertujuan untuk mendukung pembangunan masyarakat tangguh melalui lingkungan yang bersih, sehat, dan sejahtera (bersahaja).