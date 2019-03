Sublime Ketiga di CCC Makassar, Hadirkan Glenn Fredly dan Melly Goeslow

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rutif Project kembali menggelar festival kuliner dan fashion, Sublime di Celebes Convention Center (CCC) selama dua hari, Sabtu-Mingu (9-10/3/2019) mendatang.

Creative Director Rutif Project, Rilo Mappangaja menuturkan, Sublime Indonesia merupakan wadah aktivitas yang berupaya untuk menampung produk industri kreatif untuk mengembangkan dan mengeksplorasi gagasan baru serta membidik pelaku atau industri kreatif yang memiliki potensi besar di bidang kreatif, tidak lain untuk dikembangkan dalam skala besar.

Festival kuliner ini akan menghadirkan 50 tenant yang terdiri atas fashion, makanan berat, dessert, dan minuman.

Untuk masuk ke dalam festival, tidak dipungut biaya sepeserpun. Open gate pukul 10.00 hingga 22.00 wita.

"Kami mengadakan event ini untuk menunjang industri kreatif. Memperkenalkan produk makanan dan minuman anak Makassar hingga ke kancah nasional," kata Rilo via pesan WhatsApp, Rabu (6/3/2019).

Menurutnya, festival kuliner dan fashion ini dibalut dengan penataan dan suasana seni yang kental dengan exhibition sebagai pelengkapnya.

Lebih dari sekadar festival kuliner, pengunjung dapat menikmati suasana ditemani alunan musik dan para pengisi acara.

Guest star, Glenn Fredly dan Melly Goeslow didapuk sebagai bintang tamu yang akan menghibur pengunjung Sublime Indonesia.

Tidak ketinggalan performer dari Ramengvrl, Feast, Wake Up Iris, Fandy WD, From Dust to Beyound, Fian Rinaldy, Bangs and Monic, Halfmoon, Kapal Udara, Loka' Natinson, Senjadana, Skin and Blister, Tabasco, dan The Joeys.

"Event ini menyasar segmen pengunjng berusia 14-40 tahun. Glenn dan Melly Sublime dimeriahkan kehadiran puluhan talent lokal, kompetisi makan, dan talkshow," katanya.