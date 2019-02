TRIBUNWIKI: Profil Peraih Oscar Mahershala Ali, Penganut Ahmadiyah, Lahir dan Besar di Amerika

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Malam penganugerahan piala Oscar telah berhasil digelar, Senin pagi waktu Indonesia (25/2/2019).

Piala Oscar adalah penghargaan film Amerika untuk menghargai karya dalam industri film.

Para pemenang dari berbagai kategori akan diberikan penghargaan berupa sebuah salinan patung oleh Academy Award of Merit, yang lebih dikenal dengan julukan Oscar.

Mahershala Ali, Aktor Pemeran Pembantu Terbaik, Oscar 2019 (latimes.com)

Dari berbagai kategori yang mendapat piala Oscar ini, khusus kategori aktor pemeran pembantu terbaik dimenangkan Mahershala Ali.

Siapa Mahershala Ali?

Dilansir dari wikipedia.org Mahershalalhashbaz yang lebih dikenal Mahershala Ali adalah aktor Amerika Serikat.

dari kiri ke kanan, Rami Malek, Olivia Colman, Regina King, dan Marheshala Ali, memegang piala Oscar 2019. Keempatnya memenangkan piala ini (oscar.com)

Ali mengawali kariernya sebagai pemeran rutin dalam seri Crossing Jordan dan Threat Matrix, lalu memerankan tokoh Richard Tyler dalam seri fiksi ilmiah The 4400.

Film besar pertama yang melibatkannya adalah The Curious Case of Benjamin Button (2008) besutan David Fincher. Ia juga pernah terlibat dalam film Predators dan The Place Beyond the Pines. Ia memerankan tokoh utama dalam Free State of Jones yang mengambil latar Perang Saudara Amerika Serikat.

Oscar Kedua

Mahershala Ali menggunakan nama Mahershalalhashbaz Ali dalam dunia profesional hingga pada tahun 2010.