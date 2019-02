Ini Saksi Pelapor Video 15 Camat di Makassar Diduga Dukung Capres Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Penyidik Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap enam saksi baru.

Mereka akan diperiksa dalam kasus video 15 camat se-Kota Makassar diduga mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pemilu April 2019 nanti.

Mereka dijadwalkan diperiksa Senin-Selasa (25-26/2019), diantaranya, Abdullah Mahir, Andi Asruddin Bahar, Andi Aswadi serta Ola Mallawangeng.

Terkait pemanggilan penyidik Gakkumdu Bawaslu Sulawasi Selatan, Ola mengatakan bahwa dirinya hanya dipanggil sebagai saksi pelapor.

"Siap... hanya memberikan kesaksian untuk perbuatan para camat (di Makassar) yang melakukan dukungan ke politik," tegas Ola kepada Tribun Timur, Minggu (24/2/2019).

Aktivis Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Provinsi Sulsel itu menambahkan bahwa dirinya bukanlah orang yang melaporkan 15 camat se-Kota Makassar.

Menurut Ola dirinya dipanggil sebagai saksi karena pelapor video 15 camat di Makassar diduga memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 nanti, memasukkan namanya sebagai saksi.

"Pelapor camat yang masukkan namaku jadi saksi. Siapa-siapa dipanggil saya tidak tahu. Aswasi-ji saya tahu," kata Ola kepada Tribun.

Siapa Ola? Dia adalah aktivis KAHMI Sulsel. Ola bukan kali ini dipanggil Bawaslu Sulsel. Ola juga pernah dilaporkan oleh Tim Kuasa Hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Ichsan Yasin Limpo Andi Mudzakkar.

Ola dilapor atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran kebencian serta pemalsuan Surat B-1 KWK.

Dalam surat klarifikasi Bawaslu Sulsel waktu itu, tercantum pasal yang digunakan, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU No 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

Serta Peraturan Bawaslu No 14 tahun 2016 dan Peraturan Bawaslu No 14 tahun 2017, tentang sentra penegakan hukum terpadu dan penanganan laporan pada pemilihan gubernur, dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.(tribuntimur.com)

Laporan Wartawan tribuntimur.com @abdul-azis-alimuddin