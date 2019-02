Hasil Survei Terbaru Pilpres 2019 Setelah Debat, Berikut Angka-angka Kemenangkan Jokowi dari Prabowo

TRIBUN-TIMUR.COM - Penasaran, bagaimana hasil survei Pilpres 2019 terbaru setelah pelaksanaan Debat kedua Capres, Ahad atau Minggu (19/2/2019) malam.

Apakah pasangan Jokowi - Maruf Amin yang unggul atau malah pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno?

Untuk mengetahui lebih jelasnya, baca penjelasan soal hasil survei Pilpres 2019 terbaru setelah pelaksanaan Debat kedua Capres berikut ini.

Bagaimana Debat kedua Capres Jokowi vs Prabowo Subianto yang berlangsung pada Ahad malam mempengaruhi tingkat elektabilitas atau popularitas keduanya?

PoliticaWave merilis hasil survei terbaru popularitas capres di media sosial pasca Debat kedua Capres, Minggu (17/2/2019).

Elektabilitas pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno masih belum bisa menyalip Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.

Baca: Penyakit Ranza Ferdian Penyebab Dia Meninggal Dunia pada Usia Muda, Baca Curhat Ibunya

Baca: Video Detik-detik Ricuh Gegara Sengketa Tanah, Nyawa Keluarga Melayang di Ujung Parang

Baca: Cara Prabowo Subianto Punya Tanah 340 Ribu Ha di Kalimantan - Aceh, Ternyata Ini yang Ditanam

Melalui laman resminya, PoliticaWave menyajikan sejumlah survei setelah debat berlangsung.

Di antaranya 'Trend of Awarness', 'Candidate Electability', 'Share of Awarness', 'Share of Citizen', dan 'Sentiment'.

Elektabilitas Kandidat

Dalam kategori elektabilitas, pasangan 01 Jokowi - Maruf Amin masih mengungguli 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.