Saling Sindir Grab & GoJek di Twitter, 'Daripada Grep,Lebih Pasti Go to Pelaminan'

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebagai aplikasi ojek online yang kini sudah jadi bagian dari aktivitas warga Indonesia, Grab dan GoJek tentu harus pintar-pintar merebut hati pelanggannya.

Tak hanya promo melalui aplikasi masing-masing, tapi juga lewat media sosialnya.

Lalu bagaimana jadinya jika cara promosi itu menyindir rivalnya? meski hanya sebatas candaan.

Seperti yang terpantau di Twitter Grab @GrabID Jumat 15 Februari kemarin.

Sontak status Grab itu ramai komentar.

Cuitan grab yang bertuliskan, "Aku lebih suka grab daripada Go, karena aku punya cita-cita untuk meng-grab hatinya dan menjaganya agar jangan sampai dia go."

Cuitan itu terlihat seperti menyindir Gojek.

Meski tanpa nada mengejek dan merendahkan, tapi rupanya GoJek membalas dengan memberikan jawaban yang juga mengundang tawa.

Dan tak kalah bikin baper.

GoJek pun membalas dengan memberikan komentar yang juga buat ngakak

Balasan GoJek (Twitter)



Gojek langsung mem-posting cuitannya



"Aku lebih suka go daripada grep, karena go itu lebih pasti go to pelaminan daripada cuma grep-grep doang tapi gak dinikahin".



Spontan saja netter ribut. Bahkan ada yang menunggu detik-detik perkelahian antara keduanya. Lucu yah.





