Video Viral Motornya Dirusak Pacar Karena Ditilang, Grab Tawarkan Ride Gratis untuk Cewek Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Grab Indonesia turut tanggapi video viral seorang pria yang mengamuk dan rusak motor saat Ditilang.

Hal tersebut tampak dari unggahan di akun Twitter @GrabID, Kamis (7/2/2019).

Awalnya, akun @hati2dimedsos mengunggah video pria yang mengamuk dan merusak motor karena Ditilang.

Grab Indonesia menginformasikan akan menggratiskan wanita yang ada di video tersebut untuk naik Grab selama satu bulan.

"Tolong kasih tau ke mbaknya, kita bakal kasih gratis naik Grab selama sebulan.

Please twitter, do your magic!" tulis Grab Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, beredar video viral seorang warga yang merusak motornya sendiri setelah ditangkap oleh polisi lalu lintas.

Dilansir TribunWow.com dari press release pihak kepolisian, awalnya pengemudi sepeda motor bernama Adi Saputra (21) asal Lampung ditangkap polisi lantaran telah melanggar lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas itu terjadi di jalan Letnan Soetopo Serpong, Tangerang Selatan pada Kamis (7/2/2019) pukul 06.36 WIB.

Diketahui Adi telah melanggar lalu lintas dengan melawan arus serta tak menggunakan helm.

Melihat hal itu, lantas Bripka Oky memberhentikan Adi bersama teman wanitanya tersebut di putaran Pasar Modern BSD.