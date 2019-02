Klarifikasi Lengkap Achmad Zaky Bos Buka Lapak 'Jokowi Seperti Ayah Sendiri' Ada Juga Rilis Tertulis

TRIBUN-TIMUR.COM - Tagar UninstallBukaLapak dan DukungBukaLapak meramaikan jagad dunia maya Jumat (15/2/2019).

Dua tagar ini dipicu pernyataan CEO Bukalapak Achmad Zaky tentang 'Presiden Baru'.

Dua tagar ini berawal dari cuitan Twitter Achmad Zaky Bos Bukalapak.

Baca: Kata Prabowo Subianto Harga Beras Indonesia Mahal, Ini Kata Jokowi dan Tim Dia pernah Beli Beras?

Baca: Ahok & Puput Nastiti Devi Liburan Bareng, Sudah Nikah? Ini 2 Foto Mesra Diedarkan Fans Veronica Tan

Baca: Rocky Gerung Akhirnya Ungkap Alasannya Selalu Cekcok dengan Akbar Faizal di TV

Baca: Terbuka di Lima Instansi, Begini Alur dan Syarat CPNS di 2019, BKN Terbitkan Juknis Rekrutmen PPPK

Baca: Lowongan Kerja PT KAI untuk Lulusan SMA Sederajat, Gaji Rp 6,5 Juta, Segera Daftar, Sisa 2 Hari

Netizen pendukung Presiden Joko Widodo sontak menyayangkan kicauan Twitter Bos Bukalapak Achmad Zaky.

Bahkan tagar #uninstallbukalapak masuk trending.

Tak lama kemduain tagar #DukungBukaLapak juga masuk daftar trending Twitter.

Dalam cuitannya, Achmad Zaky mengungkap soal anggaran R&D yang sangat minim tahun 2016 yang hanya US$ 2 miliar.

Atau tertinggal jauh dari negara lain yang sudah menyediakan anggaran R&D. Misalnya Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menyediakan angagran R&D sebesar US$ 511 miliar, China US$ 451 miliar.

Kemudian Jepang US$ 165 miliar, Jerman US$ 118 miliar, Korea Selatan US$ 91 miliar, Taiwan US$ 33 miliar, Australia US$ 23 miliar, Malaysia US$ 10 miliar, dan Singapura US$ 10 miliar.

Namun diakhir tweet Zaki menyebutkan soal presiden baru.