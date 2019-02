Pelatihan Jurnalistik Santri Al-Ikhlash Lampoko Polman, Melalui Pena Menembus Dunia

Citizen Report, Ibnu Pawaly, Dai Muda Darul Istiqamah melaporkan dari Polman

Polman - Pondok Pesantren Moderen Al-Ikhlash Lampoko Polman persiapkan santri bersaing didunia jurnalistik dalam pelatihan "Melalui Pena Menembus Dunia" para peserta santri kader sebanyak 60 orang di aula darul arkam PPM Al-Ikhlash Lampoko Polman, Sabtu-Senin, (9-11 Februari 2019)

Pelatihan tersebut dibuka Abd Rauf Pawaly juara 1 penyiar dan presenter versi Makkah AM Makassar 2016, dengan harapan acara tersebut berjalan baik dan lancar.

Dalam acara dilatih oleh para guru internal dan eksternal pondok yang latar belakang jurnalis, Bunda Rahmah harap pelatihan ini mampu lahirkan karakter dan semangat menulis para peserta.

"Saya harapkan dalam pelatihan ini peserta bisa buat karya tulis yang kreatif atau thingking out of the box " ucap pemateri dan penulis buku "Merawat Cinta" ini.

PPM Al-Ikhlash bekerja sama Organisasi Santri PPM Al-Ikhlash (OSPI) datangkan pemateri

jurnalis Salim Makkaroda, Jumriani MPd, Arif Putra Yogesi dan media lokal dengan harapan peserta dapatkan banyak info dan pengetahuan jurnalistik agar mampu bersaing dan berkiprah di masyarakat.

Pada hari terakhir dirangkaikan dengan lomba mading dengan tujuan para peserta mampu praktekkan ilmu yang didapat, Dian Ramadhani harapkan dalam lomba ini peserta semakin paham manfaat dan pentingnya menulis.

"Harapan kami para peserta maksimalkan diri dalam lomba mading ini dengan mengaplikasikan ilmu yang didapat selama pelatihan," ucap ketua panitia ini.(*)