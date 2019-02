Murid SD Negeri Borong Membuat Video Ucapan Selamat Ulang Tahun untuk Tribun Timur 

Rusdin Tompo, fasilitator Sekolah Ramah Anak Melaporkan dari Kecamatan Manggala, Makassar

Sejumlah murid SD Negeri Borong memberi selamat kepada Harian Tribun Timur berulang tahun ke-15, tanggal 9 Februari 2019. Video ucapan selamat ulang tahun itu kemudian dikirim ke akun instagram tribuntimurdotcom.

"Setelah saya rekam, saya langsung direct message ke akun IG Tribun Timur," jelas Rusdin Tompo, aktivis anak yang memfasilitasi kegiatan pengembangan minat bakat di SD Negeri Borong hampir setahun terakhir.

Murid-murid itu, tambah Rusdin, setiap Sabtu memang berkumpul untuk pengembngan bakatnya, baik di bidang satra, menggambar dan lain-lain sebagai bagian dari implementasi Sekolah Ramah Anak (SRA).

Dalam video itu anak-anak terlihat cukup kompak menyampaikan selamat ulang tahun, yang diakhiri dengan harapan semoga Tribun Timur semakin maju. Mereka juga tiga kali mengucapkan "yes yes yes" sembari membuka lima jarinya sebagai simbol angka 15, sesuai usia koran Tribun Timur.

Fildza dan Tiwi juga menulis ucapan selamat ulang tahun pada selembar kertas, sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih. Karena Tribun Timur sering memberitakan kegiatan-kegiatan mereka.

"Terima kasih sudah memberitkan sekolah kami," tulis Fildza dengan spidol hitam pada selembar kertas yang disobek dari bukunya.

Sementara itu, Kepala SD Negeri Borong, Dra Hj Hendriati Sabir MPd juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Tribun Timur.

Usai penutupan Workshop Pembelajaran HOTS (Higher Order Thingking Skills) Jenjang SD, yang berlangsung di sekolahnya selama 3 hari, kepala sekolah mengajak beberapa guru berpose khusus untuk mengucapkan selamat ulang tahun.

"Selamat dan salam dari kami, guru-guru, komite sekolah, dan paguyuban orang tua atas dukungan yang diberikan Harian Tribun Timur kepada sekolah kami," kata Hendriati Sabir.

Menurutnya, media massa merupakan mitra strategis dan salah satu stakeholder penting bagi kemajuan dunia pendidikan.

"Kami sudah merasakan manfaat pemberitaan media yang banyak mempromosikan praktik-praktik baik, termasuk yang dilakukan oleh Tribun Timur," kuncinya.(*)