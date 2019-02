Sriwijaya FC Lolos 16 Besar, Satu-satunya Wakil Liga 2. Persib dan Persebaya Menyusul?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sriwijaya FC bermain seri 1-1 pada laga leg kedua babak 32 besar Piala Indonesia 2018, Kamis (7/2/2019).

Pertandingan berlangsung di kandang tim Keluarga USU Medan, Stadion Mini USU Kota Medan.

Meskipun ditahan imbang oleh klub Keluarga USU Medan, tapi Bobby Satria dan kolega tetap maju ke babak 16 besar.

Sebab, mereka sebelumnya telah unggul di leg pertama dengan skor meyakinkan 6-2. Sriwijaya FC unggul agregat 7-3.

Sriwijaya FC melengkapi 12 tim yang sudah lolos ke babak 16 besar Piala Indonesia.

Dari 12 tim itu, Sriwijaya FC satu-satunya ‘wakil’ klub Liga 2. Sebab, 11 klub lainnya yang sudah lolos adalah klub Liga 1.

Masih tersisa empat tiket ke babak 16 besar, yang antara lain diperebutkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persipura Jayapura, dan PSIS Semarang.

Pemain Sriwijaya FC berlatih di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, beberapa waktu lalu. (SRIPOKU.COM/RESHA)

Sriwijaya FC yang degradasi ke Liga 2 pada musim kompetisi 2018 lalu, unggul duluan lewat Andes Adinata di menit ke-24.

Pemain bernomor punggung 94 itu berhasil menanduk umpan yang dilepas oleh Rizsky Dwi Ramadhana di depan gawang yang dijaga oleh Ernesto tersebut.

Di babak kedua tuan rumah berhasil mengejar ketertinggalan.

Di menit ke-89, Achmad Yowanda berhasil melakukan penetrasi dan memperdaya dua stopper Sriwijaya FC, serta menceploskan gol ke gawang Sriwijaya FC. (*)

Persib Bandung menunggu laga tunda lawan Persiwa Wamena. (TRIBUN JABAR)

Lolos 16 Besar

1. Persija (aregat 9-3) 757 Kepri Jaya

2. Bhayangkara FC (6-4) PSBL Langsa

3. TIRA-Persikabo (4-1) Semen Padang

4. PSS Sleman (5-4) Barito Putera

5. Bali United (7-0) Blitar United

6. Persela Lamongan (3-2) Persik Kendal

7. PSM Makassar (3-1) Kalteng Putra

8. Arema FC (7-1) Persita Tangerang

9. Perseru Serui (4-1) Mitra Kukar

10. Madura United (3-1) Cilegon United

11. Borneo FC (9-1) PSMP Mojokerto

12. Sriwijaya FC (7-3) Keluarga USU Medan

Jadwal Sisa Babak 32 Besar

1. Persipura Vs Persidago Gorontalo (8/2/2019)

2. Persibat Batang Vs PSIS (9/2/2019)

3. Persib Bandung Vs Persiwa Wamena (laga tunda dijadwalkan 11 Februari)

4. Persebaya Vs Persinga Ngawi (masih tertunda 2 leg)