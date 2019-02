Ini 25 Kata-kata Bijak Bahasa Mandarin! Banyak Salah Arti Gong Xi Fa Cai! Cocok untuk Sambut Imlek

TRIBUN-TIMUR.COM - Tahun ini, perayaan Tahun Baru China alias Imlek jatuh pada Selasa (5/2/2019).

Selama ini masih banyak yang salah mengartikan kalimat Gong Xi Fa Cai. Artinya bukan selamat tahun baru loh.

Dilansir dari Tribunnews.com, Koordinator Program Studi Bahasa Mandarin Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Nunung Supriadi BEd MHum, memberikan penjelasannya.

"Arti Gong Xi Fa Cai bukan selamat tahun baru, tapi selamat berbahagia dan kaya raya," ujar Nunung.

Selain kalimat di atas, ada beberapa kalimat lain yang akrab dituliskan. Bagi warga Indonesia umumnya, sekalian kita belajar bahasa Mandarin yuk?

1. Zhùfú Nín Xīnnián Kuàilè

Berarti "Season’s greetings and best wishes for the New Year"

"Menyambut musim dan harapan terbaik untuk Tahun Baru."

2. Zhù Jiérì Kuàilè, Xīnnián Xìngfú

Artinya "Wishing you happiness during the holidays and throughout the New Year."