Klub Top Italia Resmi Dapatkan Kiper Kelahiran Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Klub Seri A Italia, Sampdoria, mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk mempermanenkan Emilio Audero Mulyadi pada akhir musim, dengan harga 20 juta euro.

Emil Audero sebelumnya dipinjamkan oleh Juventus ke Sampdoria pada awal kompetisi Liga Italia 2018-2019.

Sampdoria kemudian memodifikasi klausal peminjaman sang pemain untuk mempermanenkan kiper tersebut.

Emil Audero merupakan kiper kelahiran Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), 18 Januari 1997 lalu.

Ayahnya adalah orang Indonesia, Edy Mulyadi, yang tinggal di Kota Mataram. Sedangkan Ibunya, Antonela Audero, lahir di Italia.

Emil Audero sekeluarga pernah tinggal di Indonesia ketika masih kecil.

Pada tahun 2010, Emil Audero dan ibunya pindah ke Kota Turin, Italia. Di Italia, Emil Audero bergabung di salah satu klub sepakbola.

Emilio Audero Mulyadi ketika masih berkostum Juventus. (JUVENTUSFC)

Penampilannya sebagai kiper, menarik minat pemandu bakat klub raksasa Italia, Juventus.

Ia kemudian diundang ikut sesi latihan oleh Juventus Allievi (U-17) dan akhirnya direkrut.

Karena penampilannya yang gemilang bersama Juventus Allievi, Emil Audero mendapatkan penghargaan The Young Italy Talents of The Future 2012.