Rekor Harga Emas Murni Pertama Kali Tembus 13.000 Dollar Sejak Juni 2018, Berikut Penjelasannya

harga emas atau logam mulia Hari Ini menembus level psikologis dan mencetak rekor sejak Juni 2018

TRIBUN-TIMUR.COM - Emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange menanjak dan berhasil menembus level psikologis 1.300 dollar AS per ounce pada penutupan perdagangan Senin (28/1/2019) waktu setempat (Selasa pagi WIB).

Ini merupakan posisi tertinggi dalam tujuh bulan terakhir.

Berikut penjelasan harga emas murni Hari Ini mencetak rekor tertinggi:

Menguatnya logam mulia ini seiring dengan jebloknya pasar saham Amerika Serikat, Wall Street.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari, naik 5,00 dolar AS atau 0,39 persen, menjadi 1.303,10 dollar AS per ounce.

Posisi penutupan di atas 1.300 dollar AS ini merupakan yang pertama kalinya sejak 14 Juni 2018.

Sementara di Wall Street, Indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 208,98 poin atau 0,84 persen pada 24.528,22.

Indeks S&P 500 melemah 20,91 poin (0,78 persen) ke posisi , 2.643,85.

Sementara Indeks Komposit Nasdaq melorot 79,18 poin (1,11 persen) pada , menjadi 7.085,69.