Korban Banjir Jeneponto Butuh Rumah Layak Huni, Wagub: Sudah Dilaporkan

Laporan Wartawan TribunJeneponto.com, Ikbal Nurkarim

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mendatangi posko Induk penanggulangan bencana banjir bandang di Jeneponto, Jl Lanto dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Senin (28/1/2019) sore

Menurut wagub, kebutuhan akan rumah layak huni bagi korban banjir Jenepento sudah dibicarakan.

"Kita sementara data dan kita laporkan ke menteri PUPR karena kita by name by adrees," katanya keTribunJeneponto.com

"Kita juga sudah kumpul bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Pemprov dan para kepala daerah yang terdampak banjir untuk bicarakan itu," jelasnya

Sebelumnya masyarakat korban banjir bandang Jeneponto mengharapkan ada bantuan rumah layak bagi warga.

Seperti yang ditemui TribunJeneponto.com, di salah satu wilayah terparah di Sapanang Kecamatan Binamu, Jeneponto Siti Aisyah.

"Saya berharap ada bantuan rumah, karena rumah saya sudah hancur dilanda banjir," katanya keTribinJeneponto.

Dikutip dari data olahan posko terpadu bencana Jeneponto sebanyak 75 rumah hanyut, 393 rusak berat dan 241 rusak ringan.