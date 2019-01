FOTO: Pameran Spesial Display New Avanza dan New Veloz

Sanovra JR/Tribun Timur

Tenaga pemasaran menawarkan dan memperlihatkan desain produk terbaru dari Toyota New Avanza saat pameran spesial display New Avanza dan New Veloz yang berlangsung di Atrium Mal Ratu Indah, Minggu (20/1/19). Pameran ini akan berlangsung mulai 19 Januari hingga 27 Januari 2019. Saat ini transaksi sudah mencapai kurang lebih sekitar 400 unit yang telah melakukan pemesanan kendaraan. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR