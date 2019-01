Dipesan hingga 10 Juta Kali, Inilah Makanan yang Paling Banyak Dipesan Lewat Go Food Sepanjang 2018

Go Food Festival di gelar di Karebosi Link Jl Ahmad Yani Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM-Teknologi memang bisa memudahkan aktivitas masyarakat.

Jika ingin lapar, tapi Anda malas untuk keluar rumah atau kantor, Anda bisa memesan makanan lewat aplikasi online.

Go Food salah satunya.

Layanan pesan antar makanan lewat aplikasi online, Go Food mencatat peningkatan pemesanan pada 2018.

Didukung dengan program Pesta MaMiMuMeMo yang diselenggarakan sebulan penuh dari Oktober sampai Desember 2018 mampu menarik 50 persen pengguna baru layanan Go Food.

"Go Food ini merupakan kolaborasi dari segeitiga konsumer, driver, dan juga merchant. Kolaborasi yang luar biasa di 2018. Go Food mencapai angka yang tidak kita pikirkan juga sebelumnya," kata Chief Commercial Expansion GOJEK, Catherine Hindra Sutjahyo di acara jumpa pers Pencapaian 2018 dan Prediksi Kuliner 2019 Go Food di kantor pusat GOJEK, Blok M, Jakarta, Senin (7/1/2018).

Dari pemesanan tahun 2018 di Go Food tercatat transaksi penjualan yang cukup tinggi, dan berdasarkan kategori ada beberapa makanan yang menjadi favorit pemesan Go Food seperti berikut:

1. Paket ayam mendominasi pemesanan dengan total 10 juta kali

Karyawan memperlihatkan aneka sajian menu yang disediakan disela-sela opening Ayam Geprek Say by Shandy Aulia di jalan Lanto Dg Pasewang Makassar, Rabu (20/6). (abdiwan/tribuntimur.com)

2. Paket nasi seperti nasi goreng, nasi kuning, dan aneka nasi lainnya berada di peringkat ke dua dengan pemesanan 3,5 juta kali

Go Food Festival di gelar di Karebosi Link Jl Ahmad Yani Makassar. (fadli/tribuntimur.com)

3. Kopi, aneka kreasi kopi disukai oleh konsumen terutama pada pukul 15.00-16.00 WIB pemesanan puncak. Pemesanan kopi mencapai 1,5 juta kali