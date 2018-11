2 Hari Berturut, Via Vallen Unggah Foto Bareng 2 Gubernur Pendukung Jokowi

Via Vallen bersama Gubernur Pendukung Jokowi, Ridwan Kamil

TRIBUN-TIMUR.COM - Artis dangdut Via Vallen kian melejit. Performa di atas panggung dan wajah yang menawan membuat Via Vallen masuk jajaran artis papan atas Tanah Air.

Bahkan dalam dua hari terakhir, Via Vallen bersama dua gubernur yang kedua-duanya diketahui pendukung Jokowi di Pilpres 2019.

Via Vallen lebih dulu mengunggah kebersamaan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian menghadiri Ulang Tahun Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Ridwan Kamil adalah dua gubernur pendukung fanatik Jokowi.

Via Vallen menyanyikan lagu happy birthday dalam peringatan HUT ke-57 Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Hotel Sutanraja Minut, Minggu (18/11/2018) malam.

Penyanyi yang menyanyikan lagu pembukaan Asian Games 2018 Jakarta ini muncul ketika Olly dan sang istri Ritha Dondokambey Tamuntuan, dan kedua anak mereka tengah menghadapi lilin ulang tahun.

Via muncul dari samping kemudian menyanyikan lagu happy birthday to you.

Ia mengajak hadirin nyanyi bersama.

Via Vallen ()

Via kemudian mengkomando hadirin untuk bernyanyi tiup lilinnya seperti dilansir Tribun Manado.

Acara tersebut dirangkaikan dengan peluncuran buku Sang Pembuka Gerbang, terobosan Olly Dondokambey Membangun Pariwisata Sulut.