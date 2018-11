VIDEO: Begini Update Terbaru Harga Kebutuhan Dapur di Pasar Terong Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muslimin Emba

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga sembilan bahan pokok (Sembako) sebagai kebutuhan rumah tangga di Pasar Terong Makassar, terpantau normal, Rabu (14/11/2018) siang.

Seperti diungkapkan seorang penjual yang dihampiri, Nurcaya (25). Menurut Dg Caya, sapaanya, harga kebutuhan dapur di Pasar Terong sepekan terakhir masih normal.

"Normalji ini semua harga satu minggu ini, tidak adaji yang naik sama yang turung harganya," kata Dg Caya.

Baca: Harga Sembako Hari Ini - Berikut Harga Bumbu Dapur dan Sayur di Pasar Terong Makassar.

Baca: Sidak ke Pasar Terong, KPPU Temukan Penyebab Naiknya Harga Daging Ayam

Seperti empat jenis lombok atau penyedap rasa di lasar itu, harganya rata Rp 15 ribu per kilogram.

"Lombok besar Rp 15 ribu per kilo, lombok kecil Rp 15 ribu per kilo, lombok keriting Rp 15 ribu per kilo, lombok hijau sama Rp 15 ribu per kilo," kata Dg Caya.

Kebutuhan dapur di Pasar Terong Makassar, terpantau normal, Rabu (14/11/2018) siang. (TRIBUN TIMUR/MUSLIMIN EMBA)

Untuk jenis sayuran dan buah, harga jual di pasar itu, menurut Dg Caya, juga cenderung normal.

"Tomat sekarang murah, hanya Rp 4 ribu per kilo, koll juga murah Rp 5 ribu per kilo, wortel Rp 10 ribu per kilo, kentang Rp 12 ribu per kilo, bawang merah sama bawang putih harganya sama Rp 20 ribu per kilo," ungkap Dg Caya.

Menurut Dg Caya, ia mendapat suplai bahan kebutuhan dapur dari petani Malino, Kabupaten Gowa. (*)

SIMAK VIDEONYA DI SINI

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami: