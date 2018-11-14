Anda Caleg Sulsel di Pemilu 2019? Ketahui Dulu Jumlah DPT Pemilu 2019 Dapil Sulsel I dan II

Penetapan itu melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II Pemilu 2019

Anda Caleg Sulsel di Pemilu 2019? Ketahui Dulu Jumlah DPT Pemilu 2019 Dapil Sulsel I dan II
tribun timur/muhammad abdiwan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menggelar Dialog kepemiluan yang dikemas dalam KPU Sulsel Goes to Campus di di Ballroom Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Makassar, Kamis (8/11/2018). KPU Sulsel telah mengumumkan DPT Pemilu 2019 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Penetapan itu melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II Pemilu 2019 di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Kota Makassar, Selasa (13/11/2018) malam.

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Jumlah pemilih khusus daerah pemilihan (Dapil) Sulsel I dan II itu sebanyak 970.421 pemilih. Mereka tersebar di 15 kecamatan, 153 kelurahan/desa, atau 3.998 tempat pemungutan suara (TPS) di Makassar.

970.421 DPT Makassar terdiri dari 472.350 laki-laki dan 498.071 perempuan. Jumlah kursi DPRD Provinsi Sulsel yang akan diperebutkan di dapil I itu sebanyak sembilan kursi. Sementara dapil II Sulsel lima kursi. (*)

Berikut Jumlah DPT Dapil Sulsel I dan II atau Makassar
Kecamatan: 15
Kel/desa: 153
TPS: 3.998

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Tags
caleg di Pemilu 2019
Pemilu 2019
KPU Sulsel
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Penulis: Abdul Azis
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
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