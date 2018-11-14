Anda Caleg Sulsel di Pemilu 2019? Ketahui Dulu Jumlah DPT Pemilu 2019 Dapil Sulsel I dan II
Penetapan itu melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II Pemilu 2019
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan telah menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.
Penetapan itu melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) II Pemilu 2019 di Hotel Grand Asia, Jl Boulevard, Kota Makassar, Selasa (13/11/2018) malam.
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Jumlah pemilih khusus daerah pemilihan (Dapil) Sulsel I dan II itu sebanyak 970.421 pemilih. Mereka tersebar di 15 kecamatan, 153 kelurahan/desa, atau 3.998 tempat pemungutan suara (TPS) di Makassar.
970.421 DPT Makassar terdiri dari 472.350 laki-laki dan 498.071 perempuan. Jumlah kursi DPRD Provinsi Sulsel yang akan diperebutkan di dapil I itu sebanyak sembilan kursi. Sementara dapil II Sulsel lima kursi. (*)
Berikut Jumlah DPT Dapil Sulsel I dan II atau Makassar
Kecamatan: 15
Kel/desa: 153
TPS: 3.998
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