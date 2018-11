Pada 3 Laga Kandang Tersisa PSM Makassar, Suporter The Macz Man Janjikan Mattoanging Lebih Angker

tribun timur/alfian

Pengurus Besar kelompok suporter kreatif The Macz Man menggelar pertemuan di markas besar (Mabes) The Macz Man Jl Rappocini, Makassar, Selasa (14/11) malam. Pertemuan dipimpin Presiden The Macz Man Ocha alim dan dihadiri sekretaris jenderal, menteri menteri serta semua dirijen, perwakilan The Macz Army, dan Divisi Musik.