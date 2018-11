Babak 64 Besar Piala Indonesia : PSM Kembali Jumpa Persiter

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN TIMUR.COM MAKASSAR - PSSI telah melakukan drawing babak 64 besar Piala Indonesia 2018, Sabtu (11/10/2018), setelah sempat menuai tanda tanya lantaran tak kunjung ada kejelasan usai babak 128 besar selesai digelar.

Sebanyak 64 tim dari tiga kasta kompetisi berbeda, yaitu Liga 1, Liga, dan Liga 3 dibagi dalam delapan zona. Wakil Ketua Umum PSSI, Djoko Driyono, menegaskan bahwa PSSI tetap berkomitmen untuk menyelesaikan Piala Indonesia meski baru akan selesai tahun depan.

"Juara piala Indonesia diproyeksikan PSSI mengambil satu slot di piala AFC. Dengan pertimbangan kualitas adalah segala-galanya, maka kita coba menggelar Piala Indonesia ini dari waktu yang tersedia dengan pelaksanaan yang sangat ideal. Seperti diketahui, di 2018 ini banyak even, di sela perjalanan Liga 1 September sampai pertengahan Oktober waktu itu dihentikan, kita harus mengelola agar kualitas dengan pelaksanaan yang ideal," ungkap Djoko Driyono seperti dikutip dari Tribun Jogja.

"Tahun ini PSSI memaksimalkan 64 besar yang akan menggelar sebanyak 32 pertandingan. 32 besar kalau kita lihat di ritme dan siklus para pemain, Liga 1 kita selesai di 9 Desember 2018 kemudian liga 3 di ujung tahun, sehingga proyeksi Piala Indonesia itu di Januari minggu ke-34 dan baru selesai di bulan Maret," imbuhnya.

Tim PSM berada di zona 8 dan bakal berjumpa Persiter Ternate. Sedangkan dua tim peserta Liga 1 lain yang juga tergabung di zona ini adalah Persipura Jayapura dan Perseru Serui. Persipura melawan Pelauw Putra, sementara Perseru ditantang Persewar Waropen.

Babak 64 besar kabarnya berlangsung pada periode November sampai Desember.Sayang, belum dipastikan kapan tanggal mainnya. Hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari pihak manajemen PSM terkait hasil drawing.

PSM dan Persiter sudah pernah berhadapan, tepatnya pada ajang turnamen segtiga Walikota Ternate Cup akhir 2012 lalu. Saat itu PSM yang masih dilatih Petar Segrt berhasil juara.

Zona 8:

Persewar Waropen vs Perseru Serui

Persiter Ternate vs PSM Makassar

Pelauw Putra vs Persipura Jayapura

Persipal Palu vs Persidago Gorontalo

