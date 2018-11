Disiarkan Langsung RCTI - Prakiraan Susunan Pemain CSKA Moscow vs AS Roma dan Juventus vs MU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Babak penyisihan grup Liga Champions 2018-2019 berlanjut, Kamis (8/11/2018) dini hari ini.

Sebanyak 16 klub yang tergabung di Grup E, F, G, dan H akan saling jegal untuk bisa lolos ke babak 16 besar pada matchday ke-4.

Rencananya, RCTI sebagai pemegang hak siar kompetisi antarklub paling bergengsi di Eropa ini, akan menyiarkan langsung dua laga, yakni CSKA Moscow vs AS Roma dan Juventus vs Manchester United (MU).

Laga CSKA Moscow vs AS Roma berlangsung pukul 01.00 Wita. Sedangkan bigmatch Juve vs MU dimulai pukul 04.00 Wita.

Liga Champions (INT)

RCTI menyediakan dua situs atau link yang bisa digunakan untuk live streaming dua laga ini, yakni

situs metube dan RCTI TV.

CSKA Moskva dan AS Roma berada di Grup G bersama juara bertahan Real Madrid dan Viktoria Plzen.

AS Roma dan Real Madrid sama-sama mengantongi 6 poin, disusul CSKA Moscow 4 poin, dan Viktoria Plzen satu poin.

Pada laga live lainnya, Juventus dengan poin 9 dipastikan habis-habisan untuk memenangkan laga. Jika menang, Juve akan meraih satu tiket ke-16 besar sebagai wakil Grup H. (*)

Prakiraan Susunan Pemain

CSKA Moscow