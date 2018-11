Cerita di Balik Konser Guns N Roses di Jakarta, Butuh 1 Tahun Bujuk Axl Rose dkk, Sempat Diragukan

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Grup rock legendaris Guns N Roses akan menggelar konser di GBK (Gelora Bung Karno), Jakarta Pusat, Kamis 8 November malam. Konser Guns N Roses di GBK adalah rangkaian tur dunia Not In This Lifetime.

Sebelumnya, Guns N Roses ke Indonesia pada 2012 lalu.

Siapa sangka, butuh waktu satu tahun untuk menghadirkan Axl Roses dan rekan-rekannya di Indonesia.

Dilansir Tribunnews.com dari Kompas.com pada Rabu (7/11/2018), juru bicara promotor konser Guns N' Roses 'Not In This Lifetime Tour Jakarta', Adib Hidayat sempat menegaskan pertunjukan akan sesuai dengan rencana semula.

Pasalnya, banyak yang meragukan terlaksananya konser tersebut.

Adib mengaku banyak yang bertanya kepada dirinya, apakah konser ini akan benar diadakan atau tidak.

Adib kemudian bercerita bahwa membutuhkan satu tahun untuk membujuk band legendaris ini untuk tampil di Indonesia.

"Cukup lama ya, hampir setahun dari mereka memutuskan tur ke Asia, dari tahun lalu itu sudah mulai tapi waktu itu yang dapat giliran Singapura, abis itu baru tahun ini Indonesia, dan formasinya berbeda dari beberapa tahun lalu" tutur Adib.

"Semoga ini menjadi salah satu konser yang bakal ditunggu karena kedatangan mereka beberapa tahun lalu kan cuma Axl nih," sambungnya.

