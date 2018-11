Paket Tahun Baru Hotel Claro Makassar Mulai Rp 2,5 Juta, Ada Doorprize Paket Umrah

Manajemen Hotel The Rinra Makassar sambut pergantian tahun 2018-2019 dengan mengangkat tema Romance Night.

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Hotel di bawah payung Phinisi Hospitality Indonesia siap menggelar pesta pergantian tahun 2018-2019 dengan mengusung tema Old & New Package 2019.

Kesiapan tersebut ditandai dengan Press Conference yang digelar Marcom Manager masing-masing hotel Phinisi Hospitality Indonesia di Hotel Claro Makassar, Selasa (6/11/2018).

"Temanya kita (Phinisi Hospitality Indonesia) itu Old & New Fiesta 2019, tapi masing-masing hotel juga punya teman tersendiri," ungkap Marcom Manager Claro Makassar, Richwan Wahyudi.

Nah, untuk Claro Hotel Makassar sendiri mengusung tema Claro in Wonderland dengan penawaran paket mulai dari Rp 2,5 juta per malam dan untuk Gala Dinner hanya Rp 500 ribu.

"Fasilitas yang kami berikan ialah gala dinner untuk dua orang, sarapan pagi dua orang dan special price extended room," ungkap Yudi sapaan akrab Ricwan Wahyudi.

Pada pesta pergantian tahun nanti, manajemen Claro Hotel Makassar menghadirkan Basii Toayya, Super DJ, Wijazz Band, Ethnic & Modern Dance.

Ada pula doorprize berapa satu paket umrah, satu unit motor, tiket pesawat Pergi Pulang Makassar-Bali dan masih banyak lagi hadiah menarik lainya.(*)

