TRIBUNWIKI: Daftar Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, dari Tahun 1956-2022

Makassar, Tribun - Rektor Universitas Hasanuddin merupakan pimpinan tertinggi dalam Universitas Hasanuddin.

Sejak dikeluarkannya SK Menteri PP dan K No. 3369/S Tanggal 1 1 Juni 1956 terhitung mulai 1 September 1956 dan dengan PP No. 23 Tanggal 8 September 1956, Lembaran Negara No 39 Tahun 1956 yang secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Drs Moh Hatta pada tangggal 10 September 1956, sampai dengan 2018 ini Universitas Hasanuddin dipimpin oleh 12 rektor.

Berikut daftar nama rektor yang pernah memimpin Unhas, beserta tahun kepemimpinan.

1. Prof Mr Abdoel Gaffar Pringgodigdo 1956-1957

2. Prof Mr KRMT Djokomarsaid 1957-1960

3. Prof Arnold Mononutu 1960-1965

4 Letnan Kol TNI (Purn) M Natsir Said SH 1965-1969

5 Prof DrAndi Hafid 1969-1973

6 Prof Dr Ahmad Amiruddin 1973-1978, 1978-1982

7. Prof Dr Andi Hasan Walinono 1982-1984

8. Prof Dr Ir Fachruddin 1984-1989

9 Prof Dr Basri Hasanuddin MA 1989-1993, 1993- 1997

10. Prof Dr Ir Radi Andi Gany 1997-2001, 2001-2006

11. Prof Dr Dr Idrus Andi Paturusi Sp.BO 2006-2010, 2010- 2014





12. Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA, 2014-2018, 2018- 2022