Aurel dan Azriel Hermansyah Tulis Kata-kata Menyentuh Ibu Tiri Ashanty, Krisdayanti Lakukan Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari bahagia ulang tahun Ashanty ke-35 disambut bahagia dua anak sambungnya, Aurel Hermansyah dan Azriel Hermansyah.

Kedua anak kandung Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu meluapkan kegembiraannya dengan mengunggah momen bahagia bersama sang bunda di laman instagramnya.

"Happy birthday my love!!! I love u so muchhhh mom @ashanty_ash," tulis Aurel

Unggahan yang sedikit berbeda justru ditunjukkan oleh Azriel Hermansyah.

Pada Minggu malam, Azriel mengunggah foto keluarga besarnya.

Tak lupa dirinya mengucapkan pesan selamat untuk Ashanty.

Tapi, kalimat yang ditulis Azriel langsung menjadi sorotan netizen.

"Mom, thank you for your unconditional love, boundless patience, amazing warmth and endless support. happy birthday! #411,"

*Ma, terima kasih atas cintamu yang tanpa syarat, kesabaran tanpa batas, kehangatan luar biasa dan dukungan tanpa akhir. Selamat ulang tahun! #411

