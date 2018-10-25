SSCN BKN - RESMI Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kemenag & 15 Kementerian, Cek Namamu!
SSCN BKN - RESMI Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kemenag & 15 Kementerian, Cek Namamu!
SSCN BKN - RESMI Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kemenag & 15 Kementerian, Cek Namamu!
TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil seleksi administrasi CPNS 2018 sudah diumumkan secara bertahap.
Hingga saat ini, Rabu (24/10/2018), sedikitnya ada sekitar 16 kementerian yang telah mengumumkan hasilnya.
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Berikut daftar kementerian yang telah mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 2018, dilansir tribun-timur.com, dari laman resmi masing-masing kementerian:
1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang
2. Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham)
3. Kementerian BUMN
Seleksi Administrasi CPNS 2018
LINK Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Kemenag
Hasil Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham
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