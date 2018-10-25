SSCN BKN - RESMI Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kemenag & 15 Kementerian, Cek Namamu!

SSCN BKN - RESMI Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kemenag & 15 Kementerian, Cek Namamu!

SSCN BKN - RESMI Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kemenag & 15 Kementerian, Cek Namamu!
SSCN BKN - RESMI Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kemenag & 15 Kementerian, Cek Namamu! 

SSCN BKN - RESMI Ini Hasil Seleksi Administrasi CPNS 2018 Kemenag & 15 Kementerian, Cek Namamu!

TRIBUN-TIMUR.COM - Hasil seleksi administrasi CPNS 2018 sudah diumumkan secara bertahap. 

Hingga saat ini, Rabu (24/10/2018), sedikitnya ada sekitar 16 kementerian yang telah mengumumkan hasilnya.

Indonesia Lolos 8 Besar Piala AFC U19 Meski Poin Sama dengan Qatar dan UEA, Ini Penjelasannya

SSCN BKN - CATAT! Info Penting Perubahan Jadwal & Lokasi Tes SKD Seleksi CPNS 2018 di 33 Provinsi

Lagi, Warga Bone Tewas Tertimbun Material Tambang Galian C di Bukit Pallakka

Berikut daftar kementerian yang telah mengumumkan hasil seleksi administrasi CPNS 2018, dilansir tribun-timur.com, dari laman resmi masing-masing kementerian:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

LINK

2. Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham)

LINK

3. Kementerian BUMN

LINK

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Seleksi Administrasi CPNS 2018
LINK Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Kemenag
Hasil Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham
berita cpns 2018 hari ini
sscn bkn go id
Baca Juga
Editor: Sakinah Sudin
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Redaksi
Info iklan
Contact Us