Mahasiswa Komunikasi UMI Ikuti Kuliah Umum Sinematografi di Unhas

Muhammad Riswan Hulalata, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMI, Melaporkan dari Makassar

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia (UMI) mengikuti kuliah umum tentang sinematografi dan komunikasi budaya aborigin yang diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Hasanuddin (Unhas) yang dilaksanakan di lantai IV Gedung Rektorat Unhas, Rabu, (24/10/2018).

Public Lecture Berlangsung meriah dan khidmat oleh kehadiran Simon Wilmot, Senior Lecturer, Screen & Media dari Deakin University, Australia dan juga Glenn Auld dan Lena Djabibba, Senior Lecturer, Language & Literacy Education, Deakin University

Membawakan materi "Making Sense of the Worlds Through Stories", Wilmot memberi trik dan tips dalam plot penyusunan cerita film dengan mengupas berbagai sisi humanis, peradaban, heroisme dan phase psikologis manusia dengan berbagai threatment teknologi dan seni.

Selain Wilmot, Glenn Auld dan Lena Djabibba, Senior Lecturer, Language & Literacy Education, Deakin University juga memberika materi yang tidak kalah menariknya dengan Wilmot, yakni "Language & Cultural Similarities Between Makassar & Maningrida (salah satu suku asli Aborigin di Arnhem Land Australia Utara).

Yang sangat berkesan dalam kuliah ini, selain mendapat kesempatan kuliah bersama mahasiswa Ilmu Komunikasi Unhas, juga salah satu speaker yakni Lena Djabiba adalah salah satu suku asli Maningrida mengklaim dirinya memiliki darah Makassar.

Menurut cerita kakeknya yg konon adalah pelaut di Arafura, Lena membeberkan kisahnya sambil memaparkan beberapa artefak budaya dan bahasa suku Maningrida yang sangat mirip dengan bahasa Makassar.

Ikut Hadir dalam Kuliah Umum ini adalah Pembantu Dekan 1 Fisip Unhas, Kepala Departemen Ilmu Komunikasi Fisip Unhas Dr. Moh. Iqbal Sultan, M.Si, Konjen Australia di Makassar Richard Mattew dan salah satu dosen peneliti dari fakultas Perikanan dan Kelautan Unhas A.Amri Ph.D serta Rayudaswati Budi, salah satu dosen Ilmu Komunikasi UMI. Kuliah ini diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. (*)