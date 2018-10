Barbeque di Dalton Hotel Hanya Rp 88 Ribu, Bisa Makan Sepuasnya

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Salah satu hotel di bawah payung Phinisi Hospitality Indonesia, Hotel Dalton Makassar menawarkan menu Barbeque Special.

Dengan penawaran tersebut anda dapat menikmati menu Barbeque di Dalton dengan konsep all you can eat hanya dengan Rp 88 ribu per orang.

Barbeque di Dalton Hotel Makassar setiap akhir pekan yaitu Sabtu dan Minggu, dimulai pukul 17.00 Wita hingga 21.00 Wita.

Tempat barbeque ini sangat spesial karena berada di Sky Pool, lantai 3 Dalton Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan Km.15.

Penawaran tersebut diharapkan dapat menarik lebih banyak pencinta kuliner di Makassar dan sekitarnya untuk menghabiskan akhirpekan di Dalton.

"Yang special dari barbeque kami disamping harganya sangat miring, Rp 88 Ribu per orang sudah bisa makan sepuasanya, ditambah lagi promo buy 5 get free 1," tutur Marcom Manager Dalton, Irma M, Selasa (9/10/2018).

"Menunya pun lengkap mulai dari berbagai appetizer, berbagai menu seafood, dessert, juice dan masih banyak lagi. Pokoknya barbeque bersama kami serasa jadi Queen," lanjut perempuan yang akrab disapa Chimod tersebut. (*)