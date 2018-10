80 Kamar Hotel The Rinra Makassar Dipesan Tamu F8

Grup Phinisi Hospitality memperkenalkan hotel kelima grup tersebut The Rinra Makassar dan Phinisi Point di Jalan Metro Tanjung Bunga Makassar, Jumat (27/5/2016).

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Makassar Internasional Eight Festival (F8) yang berlangsung mulai besok, Kamis (10/10/2018) membawa berkah tersendiri bagi bisnis perhotelan di Makassar termasuk Hotel The Rinra Makassar.

Hotel berbintang lima yang berada di bawa payung Phinisi Hospitality Indonesia ini menampung beberapa tamu ataupun pengunjung yang akan hadir di perhelatan tahunan Pemerintah Kota Makassar tersebut.

Marcom Manager The Rinra Makassar, Azis Munawir mengatakan, saat ini sudah ada sekitar 80 kamar yang di blok oleh tamu-tamu yang akan hadir di Makassar Internasional Eight Festival.

"Kurang lebih 80 kamar yang di blok tamu-tamu F8, dimana tingkat keterisian kamar saat ini 78,74 persen," ungkap Azis Munawir memberikan keterangan, Selasa (9/10/2018).

Makassar Internasional Eight Festival (F8) akan berlangsung hingga Minggu (14/10/2018) dengan menampilkan berbagai kegiatan mulai drai Fashion, Food & Fruit, Film, Folks, Fine Arts, Flora & Fauna, Fusion Music, Fiction Writers & Fonts.