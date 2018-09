Penasaran dengan Film Something In Between? Begini Ceritanya

abdiwan/tribuntimur.com

Pemeran film Something in Betwen seperti Jefri Nichol, Amanda Rawles dan Naufal Samudra menggelar meet and greet di TSM Makassar, Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (24/9/2018). Selain Jefri Nichol dan Amanda Rawles, film Something In Between turut dibintangi sejumlah bintang muda dan senior Iainnya seperti Naufal Samudra, Febby Rastanty, Denira Wiraguna, Junior Liem, Surya Saputra dan Slamet Rahardjo.