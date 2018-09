Dirjen Otoda Persilakan Nurdin Abdullah Lantik Empat Bupati di Sulsel

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Dirjen Otonomi Daerah (Otoda) Kemendagri Sony Sumarsono mengatakan, semua urusan terkait pelantikan empat kepala daerah kabupaten kota di Sulsel akhirnya selesai.

"Udah semua hari ini, dipercepat tuntas, kalau mau pelantikan dipercepat silahkan saja pa Gubernur. Tugasku memperlancar SK-nya, ok," kata Soni, mantan Pj Gubernur Sulsel ini Senin (17/9/2018).

Menurut Soni, Gubernur Sulsel Prof HM Nurdin Abdullah memiliki wewenang untuk melantik para bupati dan walikota.

Terkait untuk jadwalnya, itu diserahkan kepada Gubernur Sulsel. Meski begitu, pelantikan harus di gelar pada September 2018.

"Rencana, 27 September. Mau maju 20 sebelum Porda, Ok. 25 juga Ok, 27 OK, tapi jangan lewat bulan September 2018," Soni menambahkan.

Bagaimana jika pelantikan molor hingga Oktober? Menurutnya tidak ada alasan untuk tidak melantik bulan September, pasalnya hal ini sudah sesuai arahan kebijakan pusat.

Ia menyebutkan jika pelantikan molor, Kemendagri akan meminta klarifikasi dan alasan apa sebabnya

"Ya, tdk ada sanksi atau diambil alih. Pasti Gub akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas kelambatan melantik" kata Soni.

Rencananya, pasangan bupati dan wali kota yang akan dilantik adalah Bantaeng, Bone, Sinjai, dan Palopo.