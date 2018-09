Betric Bakal Gelar Event One Day Trail Adventure 13 Oktober, Berhadiah Mobil

Komunitas Berru Trail Community (Betric) bakal menggelar even bertajuk One Day Trail Adventure 2018 pada 13 Oktober 2018.

TRIBUNBARRU. COM, BARRU - Komunitas Berru Trail Community (Betric) bakal menggelar even bertajuk One Day Trail Adventure 2018 pada 13 Oktober 2018.

Hal ini diungkapkan Ketua Betric, Yudi Rakapale dalam jumpa persnya di Warkop Oemar Bakrie Barru, Senin (19/6/9/2018).

"Pada tanggal 13 Oktober 2018, Betric bakal kembali menggelar event One Day Trail Adventure," kata Yudi.

Eevent ke-empat Betric ini bakal lebih meriah dari tahun sebelumnya.

Pasalnya, ribuan riders lokal maupun dari luar daerah diundang untuk mengikuti event tahunan tersebut.

"Kami dari pihak panitia menargetkan seribu riders yang bakal uji nyali di Barru pada event ini," ujarnya.

Untuk arena event kali ini, Betric juga telah menyiapkan jalur yang lebih menantang dibanding sebelumnya.

"Ada tiga tempat wisata yang menjadi locus Betric pada event ini, yakni Padang Savana Lappalaona, Hutan Pinus Lajoangin, dan sungai Celebes Canyon," ungkap Yudi.

Tempat wisata tersebut, lanjut Yudi, bakal jadi sajian perjalanan para riders selama menempuh perjalanan dengan total jarak 100 Kilometer.

Yudi menambahkan, untuk garis start dan finish dalam Day Trail Adventure ini bertempat di lapangan La Bandu, Kecamatan Tanete Riaja.