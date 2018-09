GM Four Points: Antusias Peserta Run To Give Luar Biasa

Pemenang Run To Give Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Run To Give 2018 Four Points by Sheraton Makassar disambut baik oleh masyarakat terlihat dari antusias peserta yang mencapai 1000 an orang.

General Manager Four Points by Sheraton Makassar, I Gede Sujana mengatakan, sambutan masyarakat atas kegiatan amal tersebut sangat luar biasa.

"Ini kegiatan rutin dari hotel jaringan Marriott Internasional, dan hari ini di Makassar luar biasa, sangat ramai dibandingkan saat saya di Jakarta dan Bali," tutur I Gede Sujana.

Ia pun berharap tahun depan bisa membuat kegiatan yang sama dengan skala lebih besar. Misalnya jarak tempuh yang kali ini hanya 8 kilometer bisa jadi 10 kilometer.

Jalur yang ditempuh ialah Jl Andi Djemma (Hotel Four Points) ke arah Jl AP Pettarani lalu ke Jl Hertasning dan kembali finish di Jl Andi Djemma (Hotel Four Points).

Dimana peserta menempuh jarak 8 kilometer (KM) dan sepanjang rute disiapkan tiga titik pembagian air, ambulance, di samping itu terdapat booth BKKM dan booth Prodia.

Setiap peserta dikenakan biaya registrasi sebesar Rp 200 ribu per orang sudah dapat thisrt, medali, snack, dan bag serta kesempatan mendapatkan hadiah doorprize.(*)