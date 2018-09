TRIBUN-TIMUR.COM - Media Asing Beritakan Ahok Akan Nikahi Polwan Cantik Eks Ajudan Veronica Tan, Benarkah?

Basuki Tjahaja Purnama masih menjalani hukuman penjara di Mako Brimob setelah terbukti menista salah satu agama.

Ahok sapaannya divonis dua tahun penjara sejak Mei 2017 lalu.

Di dalam penjara, Ahok masih jadi sumber berita.

Perceraiannya dengan Veronica Tan, istri yang memberinya tiga anak jadi perhatian media asing dan nasional beberapa waktu lalu.

Kini kabar mengejutkan datang dari media asing terkait Basuki Tjahaja Purnama.

Pria yang dikenal dengan sebutan Ahok ini dikabarkan bakal menikah lagi setelah bebas dari penjara.

Informasi ini dilansir oleh media asing, Asian Times, dalam laporannya berjudul "Military minds aim to keep Widodo in power."

Laporan tersebut menyinggung kabar rencana pernikahan Ahok dalam paragraf terakhirnya.

"Mantan Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok berencana mengajukan pembebasan bersyaratnya pada awal Desember mendatang. Prioritas pertama Purnama (Ahok) setelah keluar dari penjara adalah sesuatu yang jauh lebih personal. Itu adalah pernikahannya dengan polisi wanita yang sempat tertunda," tulis Asian Times.

Dalam artikel itu juga disebutkan, polwan yang bakal dinikahi Ahok adalah mantan pengawal eks istrinya, Veronica Tan.