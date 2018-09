Beginilah Kebaikan Bripda PND, Polwan Cantik yang Dikabarkan Bakal Dinikahi Ahok

TRIBUN-TIMUR.COM - Laporan media asing Asia Times yang ditulis oleh John McBeth, menjadi viral dan mewarnai lini masa pengguna media sosial di Indonesia.

Dalam artikel bertajuk 'Military Minds Aim to Keep Widodo in Power', Selasa (4/9/2018), McBeth sebenarnya menyajikan soal komposisi tim pemenangan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi pada pertarungan Pemilu Presiden 2019.

Tapi, sisi lain dari berita itu, justru yang menjadi viral.

McBeth menulis soal Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga bisa akan bergabung di Timses Jokowi.

Ahok, bisa bergabung bersama Jokowi bila pembebasan bersyarat yang ia ajukan, diterima.

Menurut McBeth, bergabungnya Ahok ini akan menjadi menarik, karena Ahok akan mendukung KH Ma'ruf Amin.

Padahal, Ma'ruf Amin dulu menjadi saksi memberatkan di persidangan Ahok.

Tapi, menurut laporan McBeth, sebelum fokus ke Timses Jokowi, hal pertama yang dilakukan Ahok akan lebih dulu menuntaskan 'urusan pribadi'.

Urusan pribadi itu adalah melangsungkan 'pernikahan yang tertunda'.

Dalam artikel tersebut, McBeth mendapat informasi Ahok akan menikah dengan seorang Polwan.