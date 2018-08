Sambut Asian Games 2018, Nginap di The Rinra Gratis Panahan

Marcom Manager The Rinra (tengah) memberikan keterangan terkait promo gratis bermain panah dalam jumpa pers di SS Archery mall Phinisi Poin Makassar Rabu (15/8). Meriahkan Asian Games 2018, The Rinra dan tenant yang berada Mall Phinisi Point, SS Archery memberikan benefit dan fasilitas khusus bagi tamu yang menginap pada tanggal 17 Agustus nanti berupa voucher gratis bermain sebanyak 5 kali tembakan.

Makassar, Tribun - Euforia perhelatan Asian Games 2018 tengah dirasakan hampir seluru lapisan masyarakat di Indonesia. Masyarakat Makassar pun tak ketinggalan ikut larut dalam kegembiraan event akbar tersebut.

Melihat animo ini, The Rinra menggandeng stan panahan SS Archery mal Phinisi Point untuk memberikan benefit bagi tamu-tamu yang menginap di The Rinra pada tanggal 17 Agustus 2018 nanti, berupa voucher gratis bermain panahan sebanyak lima kali tembakan.

Demikian dipaparkan Marcom Manager The Rinra, Aziz Munawir, dalam jumpa pers yang digelar Jumat (20/7).

“Khusus tamu yang check in pada tanggal 17 Agustus 2018. Selama bulan Agustus The Rinra menawarkan harga Rp 973 ribu per kamar per malam untuk tipe kamar Deluxe,” ujar Aziz.

“Panahan merupakan salah satu cabang olah raga di Asian Games 2018, sehingga dengan adanya fasilitas ini, tamu- yang menginap di The Rinra akan merasakan ambience dan semangat untuk mendukung para atlet yang berlaga di Asian Games,” tambahnya.

SS Archery merupakan wahana bermain panahan yang menawarkan paket yang masing-masing termasuk 10 kali tembakan dengan harga Basic Bow Rp 25ribu per orang, standard bow Rp. 50 ribu per orang, dan compound bow Rp 100 ribu per orang

Penanggung Jawab Operasional SS Archery Dewi mengatakan melalui kerjasama dengan pihak The Rinra, informasi mengenai keberadaan wahana panahan ini akan semakin diketahui.

Sementara itu, mewakili manajemen Phinisi Point, Marcom Executive PIPO, Wiwi menyampaikan bahwa kehadiran wahana panahan ini cukup berpengaruh terhadap jumlah pengunjung di PIPO. (uma)