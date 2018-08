TRIBUN-TIMUR.COM - Disebut Pendek oleh Seorang Netizen Pria, Rossa Membalas: dan Kamu (maaf) Jelekawati...ups

Penampilan sejumlah selebritis terkadang mengundang kritikan dari netizen.

Seperti yang dialami Rossa baru-baru ini.

Rossa mengunggah foto saat sedang menghadiri pernikahan Tasya Kamila dan Randy Bachtiar di akun Instagramnya.

Rossa pun membagikan potretnya bersama dengan Tasya.

Ia tampil cantik dalam balutan kebaya berwana pink, sedangkan Tasya nampak anggun dengan kebaya putihnya.

"She is someone's wife now @tasyakamila

Loving my kebaya from @lacebyartkea for Tasya's wedding ceremony," tulis @itsrossa910 singkat, Selasa (7/8/2018).

Namun rupanya unggahan Rossa tersebut membuat salah satu netizen berkomentar soal bentuk tubuh Rossa dan Tasya Kamila.

"Dua-duanya (maaf) pendekawati...ups," tulis @aliazharassalam.

Melihat komentar tersebut, Rossa pun memberikan balasan dengan meledek kembali sang netizen.