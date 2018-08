Satres Narkoba Polres Bulukumba Bekuk DPO Kurir Sabu di Pasar Sentral

Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Bulukumba membekuk terduga kurir sabu berinisial AN (36) di Kompleks Pasar Sentral Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (5/8/2018).

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Satuan Reserse (Satres) Narkoba Polres Bulukumba membekuk terduga kurir sabu berinisial AN (36) di Kompleks Pasar Sentral Bulukumba, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (5/8/2018).

AN merupakan salah satu daftar pencarian orang (DPO) yang telah lama menjadi target Satres Narkoba Polres Bulukumba.

Ia merupakan penunjukan dari kasus RU, yang telah ditangkap pada 16 Maret 2017 lalu, dengan barang bukti berupa sabu seberat 1/4 gram.

"AN merupakan penunjukan dari laki-laki RU. RU mengakui, sabu yang ditemukan saat itu, ia peroleh dengan cara membeli dari AN seharga Rp 400 ribu," ujar Kasatres Narkoba Polres Bulukumba, AKP Aris Sumarsono, via rilisnya, Senin (6/8/2018).

Saat dilakukan introgasi, AN mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari laki-laki berinisial MK, seharga Rp 350 ribu.

Namun, saat dilakukan pengembangan ke rumah terduga MK, terduga sudah tidak berada di rumahnya.

Meski tak ada barang bukti yang ditemukan pada saat proses penggeledahan, AN tetap digelandang ke Mapolres Bulukumba untuk dilakukan proses penyelidikan.(*)