Spesial Kemerdekaan, Phinisi Point Banjir Diskon

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR -Phinisi Point tidak hentinya memanjakan pengunjung setianya. Selain dibanjiri event setiap bulannya, Mal yang beralamat di Jl Metro Tanjung Bunga ini, juga selalu hadir dengan sejumlah promo menarik.

Khusus bulan Agustus, tenant-tenant di Phinisi Point memberikan diskon spesial. Ada 16 tenant besar yang tercatat mengumumkan promonya, diantaranya, Warung koffie Batavia, Manggo Boss.

Lalu Portico, Do An, Auto Clean, Little Jack, five 5 Avenue, Century, Anna Dental Care, Fun N Fit, Fun World, Chir Chir, Bangi Kopitiam, dan Maxx Coffee.

Public Relation & Marcom Supervisor Phinisi Point, Wiwik Amaluddin menyampaikan, selain promo menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-73 tahu, promo yang diberikan memang rutin setiap bulannya.

Hanya saja, Promo dihampir seluruh tenant banjir di bulan ini. Bulan ini Warung Koffie Batavia memberikan promo khusus buat seluruh jenis kopi, yakni diskon sebesar 50 persen.

Mango Boss memberikan promo menu paket dengan harga lebih murah. Portico memberikan promo merdeka seharga Rp 73 ribu. Do An memberikan promo menu paket seharga Rp 45 ribu. Auto Clean memberikan promo paket member.

Little Jack memberikan promo kelas gratis setiap hari sabtu. Five 5 Avenue memberikan cash back 10%. Century memberikan promo khusus produk Nuriskin Ultimate. Anna Dental Care memberikan promo paket bersihkan karang gigi.

Fun World memberikan diskon diskon 37%. Fun N Fit memberikan promo tambahan waktu bermain. Chir Chir memberikan promo Happy Hour. Bangi Kopitiam memberikan sejumlah promo bank. Dan, Maxx Coffee memberikan diskon 50 persen untuk seluruh jenis minuman.

“Seluruh promo ini merupakan promo terbaru tenant-tenant besar di Phinisi Point, dengan sebagiannya masih melanjutkan beberapa promo bank dari bulan-bulan sebelumnya,” kata Wiwi, Jumat (3/8/2018).(*)