Bukan Orang Sembarangan, Ini 4 Fakta Lala Karmela Cewek Cantik yang Jenguk Ahok di Mako Brimob

TRIBUN-TIMUR.COM - Jadi Perbincangan, Ini 4 Fakta Lala Karmela Cewek Cantik yang Jenguk Ahok di Mako Brimob

Nama Lala Karmela tetiba jadi bahan perbincangan.

Hal tersebut usai dirinya mengunjungi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Mako Brimob.

Seperti diketahui, Ahok saat ini tengah menghabiskan masa tahanannya di dalam penjara atas kasus penistaan agama.

Ia dijerat hukuman penjara sejak pertengahan 2017 lalu.

Nah, baru-baru ini Lala menjenguk Aho.

Hal tersebut seperti tampak pada dua postingan di instagram pribadinya.

Berikut postingannya:

"Beginning your day alone with God is essential preparation for success” - BTP. An authentic message from the wise man.

.

.

Had the opportunity to visit Pak Ahok today. He gave a beautiful reminder that I promise to do every single day of my life! It was wonderful to see and meet him again.. such a positive strong energy person (emoji love)

.

.

@hacswho," tulisnya pada caption.

"Biasanya kalau dibawa ke acara apa pun, pasti ditodong nyanyi oleh @ekomarie ... now, gantian!! kemaren jenguk Pak Ahok, I dared my parents to play a song with their ukulele in front of him, ha ha! And so they did and they were soooo cute and I am so proud of them !! They also got their ukulele signed by him. Mezz...

.

.

The message he wrote tho... Look it up. Philippians 4 : 8 (emoji love)," tulis Lala.

