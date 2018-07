Harga Cabe Rawit Kian 'Pedas' di Bulukumba

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

TRIBUN-TIMUR.COM, BULUKUMBA - Sejumlah kebutuhan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan saat ini mengalami kenaikan harga.

Cabe rawit, misalnya dari Rp 20 ribu per kilogram menjadi Rp 35 ribu per kilogram. Cabe rawit besar Rp 15 ribu menjadi Rp 25 ribu per kilogram.

Tomat Rp 8 ribu menjadi Rp 15 ribu per kilogram, harga telur ikut naik dikisaran Rp 45 ribu per rak hingga Rp 47 ribu.

Harganya dari distributor memang mahal pak, sehingga kami jual seperti itu," kata Anti, pedagang di Pasar Sentral Bulukumba, Jumat (27/7/2018).

Hal yang sama juga dijumpai di Kabupaten Sinjai. Harga telur ayam ras mengalami kenaikan mulai Rp 42 ribu per rak hingga Rp 47 ribu. (*)