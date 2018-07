Ada Promo Beli 1 Gratis 1 di Lotte Mart Panakkukang, Cek Produknya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Manajemen Lotte Mart Mal Panakkukang Makassar merilis promo Beli 1 Gratis 1 untuk variant sama. Promo hingga 1 Agustus 2018.

Pantau TribunTimur.com, Jumat (27/7/2018), promo tersebut berlaku untuk produk seperti kripik Zanana 180 gram, per bungkusnya seharga Rp 27.800.

Yoforia yogurt all variant 200 ml seharga Rp 9.200. Pokka honey lemon 450 ml per botol seharga Rp 6.600.

My Tea matcha & jasmine 450 ml seharga Rp 5.400 per botol.

Cadbury 165 gram seharga Rp 29.800 per bungkus. WRP bar 20 gram seharga Rp 5.200 per bungkus.

Indofood sambal terasi 190 gram seharga Rp 22 ribu per jar.

Tip Top saus sambal 340 ml per botol seharga 18.500. Pazar bumbu all variant harga mulai Rp 6.500 per kotak.

Lobo tempura batter mix 150 gram seharga Rp 18.900 per bungkus.

Purbasari lulur mandi 235 gram seharga Rp 18.900 per botol. Sumber Ayu lulur mandi 250 gram seharga Rp 19.900.

Fogg fragrance spray 120 ml seharga Rp 67.900 per botol.

Colgate toothpaste 150-160 gram harga mulai Rp 34.900. Cussons baby bath 400 ml seharga Rp 29.900.

Asepso feminine hygene 60 ml seharga Rp 25.900 per botol.(*)