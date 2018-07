Hari Ini, Harga Emas Antam Naik Rp 6.000 per Gram

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga emas batangan di unit pengolahan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) atau emas Antam pada perdagangan Kamis (26/7/2018) naik Rp 6 ribu ke posisi Rp 654.000 per gramnya.

Pada perdagangan kemarin, tercatat emas Antam berada di posisi Rp 648.000 per gram.

Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam berada di posisi Rp 576.000 per gram dari sebelumnya Rp 568.000 per gramnya.

Makassar Representative Head PT Antam Logam Mulia Makassar, Zet Logen yang dihubungi, Kamis (26/7/2018) menuturkan, harga emas memang fluktuatif.

"Mengingat beberapa faktor seperti penguatan dolar AS, dan lainnya sehingga terjadi kenaikan. Namun ini normal saja," katanya.

Berikut Harga Logam Mulia PT ANTAM (Persero) Tbk Makassar per Kamis (26/7/2018).



Emas Batangan:

0,5 gr : Rp 352.000

1 gr : Rp 654.000

2 gr. : Rp 1.269.000

2,5 gr : Rp 1.578.000

3 gr : Rp 1.888.000

4 gr : Rp 2.505.000

5 gr : Rp 3.128.000 (Sold Out)

10 gr : Rp 6.172.000 (Sold Out)

25 gr : Rp 15.303.000

50 gr : Rp 30.461.000

100 gr : Rp 60.787.000

250 gr : Rp 151.764.000 (Sold Out)

500 gr : Rp 303.258.000

Kemasan Batik Seri 2:

10gr : Rp 6.800.000

20gr : Rp 13.048.000

Harga BRANKAS Personal Rp 603.000

Harga BRANKAS Corporate Rp 602.600

Harga Beli Kembali Emas Batangan (Buyback) Rp 576.000

Harga Beli Kembali Emas BRANKAS Rp 578.000. (*)