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Pemilu 2019

492 Bacaleg Perebutkan 40 Kursi di DPRD Wajo

Sebanyak 492 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) akan bersaing pada Pemilu 2019 untuk memperebutkan 40 kursi DPRD Wajo.

492 Bacaleg Perebutkan 40 Kursi di DPRD Wajo
ST HAMDANA
Pengurus Partai Demokrat saat mendaftarkan bacalegnya di KPU Kabupaten Wajo, Selasa (17/7/2018). 

Laporan Wartawan TribunWajo.com, St Hamdana Rahman

TRIBUNWAJO.COM, TEMPE - Sebanyak 492 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) akan bersaing pada Pemilu 2019 untuk memperebutkan 40 kursi DPRD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

"492 bacaleg tersebut didaftarkan oleh 14 partai politik (parpol)," jelas Komisioner KPU Kabupaten Wajo Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Haedar, Kamis (19/7/2018).

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Parpol tersebut yaitu PKB (40 bacaleg), Gerindra (40), PDIP (40), Golkar (40), NasDem (40), Garuda (1), PKS (36).

Selanjutnya, Perindo (40), PPP (40), PSI (15), PAN (40), Hanura (40), Demokrat (40), dan PBB (40).

Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019.

Tags
Pemilu 2019
DPRD Wajo
Pemilihan Legislatif
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Penulis: St Hamdana Rahman
Editor: Anita Kusuma Wardana
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