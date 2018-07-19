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Pemilu 2019

262 Bacaleg Perebutkan 30 Kursi DPRD Toraja Utara

Dari 12 partai politik (parpol) akan memperebutkan 30 kursi DPRD Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

262 Bacaleg Perebutkan 30 Kursi DPRD Toraja Utara
TRIBUN TIMUR/RISNAWATI
Partai Nasdem pendaftar pertama mengajukan berkas bacaleg di KPU Toraja Utara, Jl Pongtiku No 31 Rantepao, Selasa (17/7/2018). 

Laporan Wartawan TribunToraja.com, Risnawati

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Sebanyak 262 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) akan bersaing di Pemilu 2019 mendatang.

Bacaleg dari 12 partai politik (parpol) akan memperebutkan 30 kursi DPRD Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

"Untuk total bacaleg yang kami terima sebanyak 262 dari 12 parpol," jelas Ketua KPU Toraja Utara, Bonnie Freedom, Kamis (19/7/2018).

Dari 12 partai tersebut, partai yang mengajukan 30 bacaleg yakni partai Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar, Perindo, dan Gerindra di 5 dapil.

Selanjutnya, PAN mendaftarkan 4 bacaleg di 1 dapil, Garuda 3 bacaleg di 2 dapil, Berkarya 21 bacaleg di 4 dapil, PSI 11 bacaleg di 4 dapil, Demokrat 28 bacaleg di 5 dapil, Hanura 29 bacaleg di 5 dapil dan PKPI 16 bacaleg di 3 dapil.

Kabupaten Toraja Utara meliputi 5 daerah pemilihan (dapil) di Pemilu 2019. (*)

Tags
DPRD Toraja Utara
Pemilu 2019
Calon Legislatif
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Penulis: Risnawati M
Editor: Suryana Anas
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