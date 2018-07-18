Daftar Lengkap Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel, Siapa Jagoan Anda?
Daftar lengkap nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar untuk DPRD Sulsel.
TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar lengkap nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar untuk DPRD Sulsel.
DPRD Sulsel menyiapkan 85 kursi untuk diperebutkan pada Pemilu 2019 nanti.
Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 di Sulsel, nama-nama bakal caleg Partai Golkar menarik untuk dinantikan.
Sekaligus jadi tantangan bagi nama-nama yang masuk di daftar caleg sementara (DCS) untuk memperjuangkan 'harga diri' Golkar di DPRD Sulsel.
Berikut daftar lengkap daftar caleg sementara (DCS) Caleg Golkar untuk DPRD Sulsel:
Dapil Sulsel I
1. Kadir Halid
2. Debbie Purnama
3. Chairul Tallu Rahim
4. Irwan Muin
5. Gunadil Saleh
6. Andi Bunga Yulianti
7. Sherly Farouk
8. Talib Mustafa
9. Ady Franky Baramuli
Dapil Sulsel II
1. Imran Tenri Tata
2. Nasruddin Upel
3. Shanty D Mappadjantji
4. Lukman B Kady
5. Rahman Pina
6. Hadijah Hafid
Dapil Sulsel III
Daftar Lengkap Caleg Golkar Sulsel 2019
Nama Nama Caleg Golkar Sulsel
Daftar Lengkap Nama Caleg Partai Golkar Sulsel
Daftar Caleg Partai Golkar Sulsel
Caleg Partai Golkar Sulsel
Pemilu 2019
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