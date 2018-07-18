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Daftar Lengkap Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel, Siapa Jagoan Anda?

Daftar lengkap nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar untuk DPRD Sulsel.

Daftar Lengkap Caleg Partai Golkar untuk DPRD Sulsel, Siapa Jagoan Anda?
CITIZEN REPORTER
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan mendaftarkan bakal calon legislatif (bacaleg) Golkar ke KPU Provinsi Sulsel, Jl AP Pettarani, Makassar, Selasa (17/7/2018). Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulsel, HM Roem Muin, Abdillah Natsir (sekretaris), dan Abdul Waris Halid (wakil ketua) mewakili Ketua DPD Golkar Sulsel Nurdin Halid di KPU. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Daftar lengkap nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) Partai Golkar untuk DPRD Sulsel.

DPRD Sulsel menyiapkan 85 kursi untuk diperebutkan pada Pemilu 2019 nanti.

Sebagai partai pemenang Pemilu 2014 di Sulsel, nama-nama bakal caleg Partai Golkar menarik untuk dinantikan.

Sekaligus jadi tantangan bagi nama-nama yang masuk di daftar caleg sementara (DCS) untuk memperjuangkan 'harga diri' Golkar di DPRD Sulsel. 

Berikut daftar lengkap daftar caleg sementara (DCS) Caleg Golkar untuk DPRD Sulsel:

Dapil Sulsel I

1. Kadir Halid
2. Debbie Purnama
3. Chairul Tallu Rahim
4. Irwan Muin
5. Gunadil Saleh
6. Andi Bunga Yulianti
7. Sherly Farouk 
8. Talib Mustafa
9. Ady Franky Baramuli

Dapil Sulsel II

1. Imran Tenri Tata
2. Nasruddin Upel
3. Shanty D Mappadjantji
4. Lukman B Kady
5. Rahman Pina
6. Hadijah Hafid

Dapil Sulsel III

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Penulis: Abdul Azis
Editor: Mansur AM
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